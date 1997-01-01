Открываем пункт выдачи Wildberries

Необходимые условия, которые нужно соблюдать, начальный капитал и документы для начала деятельности.

ПВЗ – это пункт выдачи заказов. Оптимальное решение для локальной доставки товара покупателям. Владельцу ПВЗ нет необходимости иметь склады в разных районах и городах. По этой причине затраты на доставку существенно сокращаются. Клиенты могут осмотреть и примерить товар в самом пункте выдаче. Таким образом, подобная модель взаимодействия позволяет экономить на курьерских доставках. Обязанность доставки товара до пункта самовывоза лежит на маркетплейсе. Поэтому владелец ПВЗ может сосредоточится на обслуживании клиентов, которые выбрали его пункт выдачи, а конкретно:

Предоставить возможность проверить товар на достоверность и повреждения;

Организовать возможность примерки одежды и обуви;

Организовать возможность беспрепятственного возврата товара, в том случае, если он не подошел или пришел с дефектами;

Обеспечить сохранность товара;

Оповестить клиента, о наличии товара.

Альтернативой пункту выдачи можно назвать курьеров, а также постаматы. Однако, курьеры являются “ дорогим удовольствием “, а постаматы есть далеко не везде, так еще имеют ограничения по габаритам. За последние годы, лидером среди маркетплейсов стал Wildberries. ИП и юр. лица получили возможность начать сотрудничество с данным маркетплейсом и открыть свой пункт выдачи заказов.

Стартовые вложения и регулярные затраты

Чтобы начать работу с маркетплейсом, в первую очередь, нужно найти помещение под ПВЗ, обустроить его необходимой мебелью, организовать видеонаблюдение и заказать вывеску Wildberries: Аренда помещения 25 000 – 55 000 руб.; Мебель 40 000 – 50 000 руб.; Ремонтные и монтажные работы 100 000 – 180 000 руб.; Орг. Техника и кассовое оборудование 50 000 – 70 000 руб.; Вывеска Wildberries 10 000 – 20 000 руб.; Видеонаблюдение и сигнализация около 35 000 руб.

В итоге на старте вам будет необходимо 260 000 – 410 000. Если вы хотите сократить стартовые расходы найдите помещение где нужен минимальный ремонт. Помимо этого, офис должен соответствовать требованиям Wildberries.

Постоянные ежемесячные расходы:

Зарплата сотрудникам 50 тыс. - 120 тыс. руб.

Стоимость аренды 25 тыс. – 55 тыс. руб.

Прочие расходы, оплата интернета 5 тыс. – 10 тыс. руб.

Коммуналка 4 тыс. – 6 тыс. руб.

В итоге, ежемесячные затраты будут около: 79 тыс. – 191 тыс. руб.

Складское оборудование для ПВЗ по лучшим ценам

Расчет заработка

Исходя из опыта работы пунктов выдачи заказов, одна точка приносит предпринимателю около 120 000 -160 000 руб. в месяц. Сколько вы можете заработать с одного ПВЗ зависит от региона и оборота вашего пункта. Маркетплейс Wildberries разделяет выплату процентов в зависимости от региона. На данный момент их разделяют на два типа:

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, ДВФО, ХМАО. Прочие регионы России.

Процент, который получает маркетплейс зависит от суммы оборота. В том случае, если оборот превышает 2 000 000 рублей, процент уменьшают. В начале работы ПВЗ процент рассчитывается по льготному тарифу. Таким образом, предприниматель в течение первых 4 месяцев платит уменьшенный процент. Смотреть таблицу ниже:

Прочие регионы Оборот менее 2 000 000 руб. Оборот более 2 000 000 руб. 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, ДВФО, ХМАО 6% 5% 4% 3% 2% 1% Прочие регионы 5% 3,5% 4% 3% 2% 1%

Открываем ПВЗ Wildberries. Пошаговая инструкция

Необходимо зарегистрировать ИП или ООО. Если вы планируете не останавливаться на одной точке, лучше всего открыть форму ООО. В том случае, если вам будет достаточно одного пункта выдачи, то лучше подойдет ИП.

Выбираем наиболее выгодный налоговый режим, например, ОСН или УСН. При выборе налогового режима, лучше всего будет проконсультироваться у знакомого бухгалтера или обратиться за услугой на аутсорс. Коды ОКВЭД для регистрации: 47.91; 47.99; 52.10.9; 52.29; 53.10; 53.20; 82.92.

В первую очередь установите приложение партнера Wildberries. Подать заявку можно с помощью этого приложения или по электронной почте. Очень важно, чтобы на момент подачи заявки у вас уже было помещение для ПВЗ и его фотографии.

Выбираем номер телефона и с помощью него авторизируемся в приложении. Заполняем необходимые сведения о ИП или ООО. Далее вы должны ознакомиться с договором оферты и принять его условия. Далее указываем адрес вашего ПВЗ, время и график его работы. Прикрепляем подробные фотографии помещения снаружи и внутри. Отправляем заявку и ожидаем решения маркетплейса. После одобрения, активируем работу своей точки в том же приложении. Ваш пункт появится на карте Wildberries.

Обязательные требования к ПВЗ

При выборе помещения, вам придется учитывать следующие требования: помещение с отдельным входом, ступени, опрятный фасад здания, ступени, удобное месторасположение для доставки товара, определенная площадь складского помещения, зала приема клиентов и т.п. Полный список требований описан в документах, которые маркетплейс предоставил вам.

Необходимое оборудование:

Не советуем открывать ПВЗ рядом с уже работающим пунктом.

Персонал ПВЗ

В том случае, если ваш пункт будет работать от 10 часов в день, вам понадобится нанять двоих сотрудников, которые будут работать сменным графиком. На сегодняшний день, средняя заработная плата менеджера ПВЗ в регионе составляет 20 000 – 35 000 тыс. руб., в Москве или Санкт-Петербурге около 55 000 – 65 000 тыс. руб. Для уборки помещения можно нанять специализированный персонал, либо привлечь менеджеров ПВЗ. Бухгалтерскую работу можно взять на себя или отдать на аутсорс.

Приятные дополнения

Вы получаете доступ к аналитике работы своего пункта выдачи. Менеджеры проходят онлайн обучение. Круглосуточная техподдержка от Wildberries. Если ваш оборот превысит 2 000 000 руб. в месяц – маркетплейс изготовит и установит вывеску в подарок.