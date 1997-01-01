Как продавать на Wildberries, требования и условия

Wildberries уже не первый год занимает лидирующие позиции среди российских маркетплейсов. В случае реализации своего товара на этой площадке у вас есть все шансы увеличить продажи в несколько раз. Давайте разберемся как это работает.

Что можно продавать на Wildberries

Изначально, Wildberries позиционировал себя как интернет-магазин по продаже обуви и одежды. Но со временем, начали появляться дополнительные категории и на данный момент на площадке проще найти какой-либо товар, чем наоборот. Ниже список основных категорий, которые можно продавать на маркетплейсе:

Одежда

Обувь

Аксессуары

Электроника

Видеообзоры

Авиабилеты

Бытовая техника

Книги

Спорт

Школа

Красота

Игрушки

Продукты

Сад и дача

Зоотовары

Канцтовары

Здоровье

Для ремонта

Дом

Автотовары

Ювелирные изделия

Товары для взрослых

Цифровые товары

Положительные моменты сотрудничества с Wildberries

более 2 000 000 пользователей в сутки посещают сайт или приложение Wildberries. Подобное количество потенциальных клиентов означает, что у вас много шансов найти своего покупателя;

возможность пользоваться аналитическими отчетами, о продажах, а так же инструментами продвижения в самом маркетплейсе;

наличие огромного количества пунктов выдачи заказов не только на территории России, но и Казахстане, Белорусии, Польше, Армении и Киргизии;

возможность отгрузить товар на один из складов Wildberries и делегировать хранение и доставку сотрудникам маркетплейса;

Отрицательные моменты сотрудничества с Wildberries

немаленький процент комиссии самому маркетплейсу за продажи. Процент периодически меняется и зависит в том числе и от категории товара, которую вы реализуете;

необходимо соответствовать большому количеству требований, которые маркетплейс предъявляет своим поставщикам;

долгосрочная регистрация и верификация. Необходимо предоставить большое количество документов и ждать подтверждения несколько дней. Помимо этого, нужно разобраться с функционалом добавления и заполнения карточек товара, заказа штрих-кодов для маркировки товара, оформления поставки и т.п.;

Разнообразие штрафов за несоответствие требованиям маркетплейса. Штрафы варьируются от 1 000 тыс. до 100 000 тыс. руб. за единичный факт нарушения;

Требования и условия сотрудничества с Wildberries

Маркетплейс работает со следующими организационно-правовыми формами: ООО на упрощенной или общей системе налогообложения; ИП на упрощенной или общей системе налогообложения; Патентная система налогообложения; Самозанятые.

Необходимо предоставить подтверждающие документы на право продавать товары конкретной марки. Если вы самостоятельно производите товар, так же будет необходимо предоставить паспорта, сертификаты на продукцию и прочие необходимые документы;

наличие зарегистрированной торговой марки;

нужно подключить ЭДО (электронный документооборот), для обмена необходимой документацией с маркетплейсом;

Обязательные документы для ООО

устав общества;

свидетельство о госрегистрации;

свидетельство о постановке на учет в налоговой;

свидетельство о госрегистрации изменений в ЕГРЮЛ;

документ о назначении руководителя;

приказ о вступлении в должность руководителя;

приказ о вступлении в должность главного бухгалтера;

копия паспорта генерального директора (скан);

копия договора аренды склада или офиса;

анкета;

прайс.

Обязательные документы для ИП

свидетельство о госрегистрации ИП;

свидетельство о постановке на учет в налоговой;

письмо об учете в Статрегистре Росстата;

разрешение от правообладателей на использование торговых марок;

копия паспорта ИП (скан);

анкета;

прайс.

Как стать партнером Wildberries

Начинаем с регистрации на портале Wildberries. Стандартная форма заполнения регистрации: электронная почта; пароль. После этого заходим на почту и в письме от Wildberries переходим по ссылке в личный кабинет. В личном кабинете заполняем необходимые поля, после чего отправляем данные на проверку:

имя бренда (какое вы придумали, главное, чтобы оно не было занято);

организационно-правовую форму и режим налогообложения;

ФИО лица, который производит регистрацию;

телефон;

электронная почта.

После этого, вам предоставят договор. Внимательно изучите его. В том случае, если вы не можете разобраться, лучше всего проконсультируйтесь с юристом, чтобы взвесить все возможные риски. После ознакомления с договором кликаем “ Продолжить “ и заполняем анкету контрагента:

реквизиты компании (ИНН, ОГРН или ОГРНИП);

ФИО;

БИК банка, номера расчетного и корсчета;

адрес электронной почты; номер телефона; юридический и фактический адреса;

получатель почтовых отправлений;

адрес склада.

Сохраняем, заполненные поля. Дальше загружаем необходимые уставные документы контрагента, о которых мы говорили выше. Вот мы и подошли к завершению регистрации. Необходимо выбрать оператора ЭДО (электронный документооборот). В том случае, если у вас не подключен ЭДО вы можете это сделать, обратившись к нашим специалистам.

Подключение электронного документа оборота в кратчайшие сроки. Оставьте заявку!

Если ЭДО у вас уже подключен, то вам предложат заполнить необходимую информацию.

Мы заполнили все необходимые поля и предоставил документы. Отправляем заявление на проверку. Теперь нам остается только ждать. Срок обратной связи может быть от 2-ух дней до 2-ух недель. В том случае, если при заполнении информации вы допустили ошибку, вас известят о том, что придется исправить или дополнить недостающую информацию. Если все прошло “ гладко “, то после подписания договора вы правомерно можете начать реализацию своего товара на Wildberries.

Отгрузка товара на склад Wildberries

Для того, чтобы осуществить отгрузку на склад маркетплейса вам необходимо оформить поставку, заказать баркоды (штрих-коды) на каждую единицу товара. После этого, коды нужно распечатать и промаркировать каждую единицу товара. Для этого лучше всего использовать принтеры печати этикеток и самоклеящиеся этикетки. Какой принтер лучше всего подойдет именно вам, зависит от множества факторов, от количества необходимых этикеток в день, до температурных условий в которых будет производится печать.

Оставьте заявку, и наши специалисты подберут самый оптимальный принтер этикеток для маркировки продукции

Интеграция 1С с Wildberries

В том случае, если вы ведете учет товаров в 1C, у вас есть отличная возможность настроить интеграцию с личным кабинетом Wildberries. Данный процесс позволяет упростить контроль работы с товарными остатками, отгрузки товара, выгрузки отчетов, заказа и печати баркодов и т.п. Самое главное, что вы можете вести свою деятельность в едином окне и привычном себе интерфейсе.